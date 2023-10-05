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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دبلوماسي سابق: الأمريكيون يؤيدون تقديم الدعم لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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قال بيتر همفري مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، إن الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا يقدم بتأييد من الشعب الأمريكي، فالديمقراطيون والمستقلون يؤيدون دعم أوكرانيا.  

وأضاف خلال مداخلة من واشنطن عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المتشددين في الحزب الجمهوري فقط يضعون دعم أوكرانيا سببا لعدم الموافقة على الموازنة الاتحادية.

وأوضح أن الجزء المخصص لدعم أوكرانيا في الميزانية صغير جدا، ولم يكن يستحق هذا التعنت، ولا يمكن أن نعتبر هذه الأقلية المعارضة تعبر عن الشعب الأمريكي، فبودن هذا الدعم ستتغير مجريات الحرب.

ولفت إلى أن نحو ثلثي الشعب الأمريكي يؤيدون دعم أوكرانيا، ونحو 20% لا يؤيدون ولا يرفضون، واليقية القليلة فقط هي التي تعارض إرسال الدعم، وأمريكا اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم أوكرانيا بعضها قدمه الحزب الجمهوري نفسه.

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بيتر همفري مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا الدعم الأمريكي أوكرانيا
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