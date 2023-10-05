للشهر الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يتسلم جائزة أفضل لاعب في نانت

تسلم النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، اليوم الخميس، جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر سبتمبر الماضي.

وحصد مصطفى محمد، جائزة أفضل لاعب الشهر في نادي نانت للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل عليها في شهر أغسطس 2023.

وفاز مصطفى محمد بهذه الجائزة بنسبة 47.53% من أصوات الجمهور، وذلك بعد تسجيله هدفين خلال الشهر، وتفوقه في التصويت على زملائه في الكناري، إذ حصل موسيس سيمون على نسبة 29.47% من الأصوات، فيما حصل ريمي ديكامب على 13.77% ودوجلاس أوجوستو على 9.23%.

وتسلم مهاجم المنتخب الوطني جائزته بعد ظهر اليوم الخميس، قبل بداية التدريبات الجماعية لفريق نانت في خوسيه أريباس الرياضي.

ويقدم الأناكوندا، أداء مميزًا مع نانت هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف في 7 مباريات، ينافس بها النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي بموسم 2023-2024 الجاري.

ورغم تألق مصطفى محمد في الفترة الأخيرة، إلا أنه تعرض للطرد في مباراة نانت ضد ستاد رين بالجولة السابعة من عمر مسابقة «ليج 1» بسبب اعتراضه على حكم اللقاء، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجهه في المواجهة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.