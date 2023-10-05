دوري النيل.. تعادل مثير بين زد وبلدية المحلة

تعادل فريق زد مع فريق بلدية المحلة بنتيجة 3 - 3، في المباراة التي جمعتهما في الرابعة من عصر اليوم على ستاد القاهرة الدولة، في افتتاحية مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفشل زد في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد فوزه بهدف نظيف في الجولة الأولى على الإسماعيلي، والجولة الثانية على فريق الجونة، بينما نجح بلدية المحلة في العودة من خارج الديار بنقطة وحيدة، ليعوض بذلك هزيمته في الجولة الثانية التي تلقاها على يد فريق سموحة بثنائية نظيفة.

بدأ اللقاء مشتعلًا، حيث افتتح لاعب بلدية المحلة النيجيري فيبو أكيم أول أهداف اللقاء في الدقيقة 11، ولكن عاد زد سريعًا عن طريق لاعبه مصطفى زيكو في الدقيقة 13.

وسجل مصطفى زيكو هدف زد الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل حسام أشرف ويسجل لبلدية المحلة سريعًا في الدقيقة 26.

ورفض شادي حسين أن يخرج زد من الشوط الأول متعادلًا؛ فسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم زد على البلدية بثلاثة أهداف لهدفين.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تم طرد لاعب بلدية المحلة ماجد هاني في الدقيقة 51، وذلك قبل أن يسجل عبد الرحمن سمانة هدف التعادل للبلدية في الدقيقة 61 من ركلة جزاء؛ لينتهي اللقاء على إيقاع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق زد إلى النقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتصارين وتعادل، بينما صعد بلدية المحلة إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتصار وهزيمة وتعادل.