العشري يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعداداته لمباراة الجونة المرتقبة في الدوري الممتاز .

يضع العشري ،وجهازه المعاون ،خلال التدريب الأخير ،الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام الجونة في الدوري الممتاز .

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الجونة ،غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مابولولو في الجولة الأولى ، بينما خسر أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية .