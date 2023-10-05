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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العشري يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

طارق العشري ،مدرب
طارق العشري ،مدرب الاتحاد السكندري
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعداداته لمباراة الجونة المرتقبة في الدوري الممتاز .

يضع العشري ،وجهازه المعاون ،خلال التدريب الأخير ،الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام الجونة في الدوري الممتاز .

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الجونة ،غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مابولولو في الجولة الأولى ، بينما خسر أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية .

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