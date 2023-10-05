وزير الرياضة يهنئ نظيره المغربي علي استضافة كأس العالم 2030

أرسل وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، برقية تهنئة إلي نظيره المغربي؛ تتضمن تهنئه المغرب الشقيق علي استضافة منافسات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال وأسبانيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي تميز العلاقات القائمة بين مصر والمغرب، والروابط الأخوية التى تجمع شعوب البلدين، مؤكدًا ثقته فى حسن ضيافة واستضافة كأس العالم بالتعاون مع الدول الشريكة في الملف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن فوز المغرب بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وفاز الملف المشترك (المغرب، إسبانيا، البرتغال) بتنظيم كأس العالم 2030، على أن تقام أول 3 مباريات من البطولة في أمريكا الجنوبية.

ونشر «فيفا» بيانًا، أوضح من خلاله، الموافقة على منح المغرب حق استضافة مونديال 2030، الذي يجمع بين 6 دول، هم المغرب، البرتغال، إسبانيا، على أن تقام 3 مباريات فقط في هذه البطولة في 3 دول، هم: الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال، حيث كانت أول نسخة من بطولة كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي.

وبذلك، تصبح بطولة كأس العالم 2030، هي أول مرة التي يقام فيها المونديال عبر ثلاث قارات مختلفة، وهي أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه: «بعد مشاورات مكثفة مع كافة الاتحادات القارية ونظرًا لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم «فيفا»، اتخذ مجلس فيفا قرارات رئيسية فيما يتعلق بتقديم العطاءات واستضافة النسخة المئوية لكأس العالم فيفا في عام 2030 خلال اجتماعه».