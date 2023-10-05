"صحة مطروح" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول وتقديم الخدمة الطبية للمتضررين

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عن خطة المديرية لمواجهة السيول، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والاستعداد الدائم والتدخل السريع حال وجود اي طوارئ.



أوضح "سالم" أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ العلاجية والوقائية بديوان عام المديرية لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة.



وأكد وكيل الوزارة أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين من السيول حال تواجدهم بأىٍ من منافذ تقديم الخدمات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.



وأشار "سالم" إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمركز الدم الإقليمي وبنوك الدم التخزينية التابعة للمستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.