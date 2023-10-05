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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. دوغاندزيتش يقود الطائى أمام التعاون

الطائى
الطائى
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أعلن لاورينتو ريجيكامف المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره التعاون، وذلك بعد قليل على ملعب "نادى التعاون الجديد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
جاء تشكيل فريق الطائى كالتالى: 
حراسة المرمى: فيكتور براغا.
خط الدفاع: نواف القميري، إبراهيم حسين النخلي، اينزو روكو، حسين صالح قاسم سالم.
خط الوسط: ألفا سيميدو، روبيرت باور، أندريه كورديا، بيرنارد مينساه، فيرجيل ميسيدان.
خط الهجوم: ماركو دوغاندزيتش.
ويحتل فريق التعاون المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق الطائى فى المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.
 

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روشن الطائي التعاون تشكيل فريق الطائى
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