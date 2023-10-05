دورى روشن.. تشكيل هجومى للتعاون أمام الطائى

أعلن بريكليس شاموسكا المدير الفنى لفريق التعاون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب "نادى التعاون الجديد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

جاء تشكيل فريق التعاون كالتالى:

حراسة المرمى: مايلسون تينوريو دوس سانتوس.

خط الدفاع: عبدالملك العييري، أندري جيروتو، وليد عبدالوهاب الأحمد، معاذ عبدالعزيز فقيهي.

خط الوسط: فلافيو دا سيلفا، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران.

خط الهجوم: ماتيوس دوس سانتوس، جواو بيدرو، موسى بارو.



ويحتل فريق التعاون المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق الطائى فى المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.