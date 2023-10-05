ضمن مبادرة "بلغنى".. رفع تراكمات القمامة بمنطقة السوق بقرية هوّ بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مبادرة "بلغنى" تلقت بلاغ عبر الصفحة الرسمية لمحافظة قنا، بشأن تراكم بعض المخلفات والقمامة، بمنطقة السوق بقرية هوّ التابعة لمركز نجع حمادى، وقام المسئولون عن تلقى البلاغات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية للمدينة لرفع تلك التراكمات.

وأكد محافظ قنا، أنه تم إبلاغ رئيس المدينة، بوجود شكوى لتراكم القمامة بمنطقة السوق بقرية هوّ، وعلى الفور انتقلت معدات الوحدة المحلية للقرية، مدعومة بمعدات من مجلس المدينة، إلى المنطقة محل الشكوى، وتم رفع القمامة بالكامل من المنطقة، ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لتجميع القمامة.

يُذكر أن مبادرة "بلغنى" هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا الأسبوع الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.