سيد حجازي عن حرب أكتوبر: سيظل حدثًا ملهمًا للمصريين ولكل الباحثين عن العزة والكرامة

قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن نصر أكتوبر المجيد سيظل حدثًا ملهمًا للمصريين وكل أحرار العالم الباحثين عن أسمى معاني العزة والكرامة، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ستظل واحدة من أهم الملاحم التى خاضتها العسكرية المصرية، حيث قدم رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم من أجل استعادة كامل التراب.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة، وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولامتنا العربية جميعًا، لافتا إلي أن أبناء جيشنا العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولا يزال أبطالنا الحصن والسند ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءً للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف التدمير.

وأضاف أن حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية وقف فيها الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشه من أجل تحقيق المستحيل وعبور خط بارليف المنيع، ليسطر المصريون بدمائهم حكاية جديدة من حكايات التحدى والإرادة، مؤكدا أن انتصار أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وهنأ النائب سيدحجازي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط الصف، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، ونجاح مصر في معركة العزة والكرامة.