بالبالطو الأبيض.. طلاب طب دمياط يحتفلون بانطلاق العام الدراسي الجديد

قرر طلاب كلية الطب في جامعة دمياط الإحتفال بشكل جديد من نوعه بانطلاق العام الدراسي، حيث قاموا بالتجمع والتقاط الصور التذكارية مرتدين البالطو الأبيض احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد.

وشارك الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي كلية الطب، وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بمناسبة إحتفال الطلاب الجدد بارتداء البالطو الأبيض وببدء الدراسة بكلية الطب البشري بالجامعة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح والتميز، كما حثهم على تحمل المسؤولية والعمل بجد وإجتهاد من اول يوم.

وقال الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بأن الجامعة تولي اهتمام بالغًا بالطلاب الوافدين من دول أخرى، وأنها تحرص على دمجهم بكافة الأنشطة الطلابية بكلياتها المختلفة.

كما أكد على ضرورة استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، والعمل المستمر على تسهيل الاجراءات الخاصة بهم.

وأضاف أنه يحرص على حضور كافة حفلات الاستقبال في كل الكليات، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعلمية وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، كما نظمت الكليات حفلات لاستقبال الطلاب الجدد وتنظيم عدد من اللقاءات والأنشطة والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

كما يحرص على أن يشارك الطلاب في العديد من الأنشطة، موجهًا بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم وتساعد في بناء شخصية الطالب وتثقل من مهاراته البدنية فضلًا عن تعليم الطلاب العمل مع فريق والقدرة على المنافسة والتفوق.

واضاف ان جامعة دمياط ليست مؤسسة تعليمية فحسب وإنما هي مؤسسة اجتماعية رياضيه ثقافية فنية من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها لطلابها في كل الكليات المختلفة في جامعة دمياط بمتابعة رئيس الجامعة.

FB_IMG_1696513323961

FB_IMG_1696513319101

FB_IMG_1696513300541