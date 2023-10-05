للعام الثاني على التوالي.. العلمين الجديدة تستضيف "المسابقة الدولية للروبوتات"

تستضيف مدينة العلمين الجديدة في خلال الأيام القليلة المقبلة استكمالاً لسلسلة النجاحات الدورة الثانية من "المسابقة الدولية للروبوتات"، الذي ينظمها تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله (جمعية اتصال)، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA ومؤسسة مصر الخير ، وينضم هذا العام جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك بمشاركة ١٢٩ فريقاً بإجمالي عدد ٩٢٥ طالباً من ٦ دول وهم مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.

وتستضيف هذه البطولة نهائيات 4 مسابقات عالمية وإقليمية ومحلية وهم كاسحات الألغام، تحدي الروبوتات المقاتلة، تحدي الغواصات الآلية تحت الماء، وتحدي سيبرش شمال أفريقيا، وتم الإعلان هذا العام عن فئات ومسارات جديدة في بعض المسابقات ليكون إجمالي المسارات في البطولة هذا العام 11 مساراً مختلفاً، من أجل زيادة مساحة المشاركة في كل أنشطة البطولة لتناسب جميع الأعمار، وتعد بطولة العلمين للروبوتات بطولة علمية إنمائية متعددة الأطراف، وهي أول بطولة روبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل على تحسين الجودة التقنية والابتكارية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والنهوض بالتنمية العلمية والفكرية من الفرق المشاركة من البلدان العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة للعام الثاني على التوالي بمدينة العلمين الجديدة حيث إنها أصبحت نقطة جذب كبرى من حيث قربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، وتعتبر مدينة الجيل الرابع، كما تقام بها العديد من الفعاليات، ويعمل ذلك على تقديم المدينة كمركز للتكنولوجيا والإبداع بجانب الفن والرياضة، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة في تحويل مدينة العلمين كمقصد سياحي له مصداقية حول العالم، وذلك يسهم في الترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية والأجنبية.