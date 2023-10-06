يسري عبدالغني: "جون فوس" متحيز للعامية النرويجية

قال الدكتور يسري عبد الغني رئيس ومؤسس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي: كالعادة يثير إعلان جائزة نوبل للآداب من كل عام علامات استفهام فقد قام الأديب النرويجي “جون فوس” الفائز بجائزة نوبل لهذا العام بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة النرويجية، وكمكافأة فى عام 2011، منحته الدولة النرويجية مكان إقامة فنانيها الفخرى مدى الحياة The Grotto، الواقع فى أوسلو ، بالقرب من القصر الملكى.

وأضاف “عبدالغني” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" قام جون فوس أيضًا بمراجعة الأدب وترجم العديد من الأعمال إلى اللغة النرويجية الجديدة أو اللهجة أو العامية النرويجية المتحيز لها بشدة، سواء فى النثر أو إنشاء نسخ جديدة خاصة به من عدد من المسرحيات.

وقيل أنه صاحب "فن أدبي جديد اسمه النثر البطيء" وتتضمن آلياته: "أسلوب تغيير المستويات، والمشاهد، والانعكاسات ، عكس الدراما سريعة الوتيرة "نضيف الى ذلك طريقته التفكيكية التي نجدها مضادة لضوابط وقواعد الأبداع الأدبي أي التداخل بين الأنماط الأدبية لدرجة ألغاء الجنس الأدبي تماما.

جاء ذلك على هامش إعلان الأكاديمية السويدية، أن الفائز بجائزة نوبل للآداب هذا العام 2023 هو "جون فوس" لمسرحياته ونثره المبتكر الذي يمنح صوتا لما لا يمكن قوله.

والجائزة السنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم قلمه خدمات إنسانية كبرى خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية بحسب تعبير "ألفريد نوبل" فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

وسوف يحصل الفائز على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً، في احتفال ضخم.