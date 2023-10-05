برلمانية: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أظهرت مقدار الاحترام للمصريين وتضحياتهم

وجهت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وجنود وصف القوات المسلحة المصرية، بمناسبـة الاحتفال باليوبيل الذهبى الـ50 لانتصار الـ6 من أكتوبر عام 1973 عيـد القـوات المـسلحة المصرية الباسلة.

وتقدمت النائبة نيفين حمدي في بيان صادرعنها اليوم، بأخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لأبطال القوات المسلحة بهذه المناسبة العظمية التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها خير أجناد الأرض، دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، مؤكدة أن انتصار أكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم الغالي مصر، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ الحديث.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ"50" لانتصارات أكتوبر، أظهرت مدى الثقة والأمل الذين يتحدث بهما الرئيس ومقدار الاحترام والتبجيل للمصريين وتضحياتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات والصعاب، واصرارهم علي تحقيق الإنجازات، مشيده بتوجيه الرئيس التحية للزعيم الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتحية إلى كل أم شهيد بطل من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنين.

وأكدت نيفين حمدي، أن المصريين يستلهمون روح أكتوبر المجيدة في تحقيق الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها القيادة السياسية الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة والتي تحظى بالريادة والاحترام والتقدير من كافة دول العالم، مطالبه بضرورة التحلي بروح أكتوبر والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ودعت نائبة حماة الوطن، المولي عز وجل أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس السيسي.