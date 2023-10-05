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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سمير فرج يسلم المتدربين شهادات ورشة التصوير السينمائي بمهرجان الإسكندرية

اثناء تسليم الشهادات
اثناء تسليم الشهادات
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سلم مدير التصوير سمير فرج ، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، اليوم الخميس، للمتدربين شهادات ورشة التصوير السينمائي التي أقيمت ضمن برنامج فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٩، حيث اختتمت أمس فعاليات الورشة وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين.

كان قد سبق أن أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ 39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان، أن سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية،  فمن فيلم الظلال في الجانب الآخر 1974، مرورا بأفلام مثل ''عندما يسقط الجسد 1976، ورحلة النسيان 1978، وتمضي الأحزان 1979، وحب لا يرى الشمس 1980، والغول 1983، والنمر الأسود 1984، والبيه البواب 1987، والمولد 1989، والإرهابي 1994، إلى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم يمين طلاق 2000.
من أعماله السينمائية  أيضا الباطنية 1980 للمخرج حسام الدين مصطفى، البدرون 1987 للمخرج عاطف الطيب، فيلم شمس الزناتي 1991 للمخرج  سمير سيف، فيلم بخيت وعديلة 1995 للمخرج نادر جلال،  وغيرها كثير فقد تجاوزت أعماله الفنية بمختلف أجناسها أكثر من 140 عملا.


جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

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ورشة التصوير السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مدير التصوير سمير فرج
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