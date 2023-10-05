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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: علاج وفحص 5100 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة كفر الشيخ

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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نفذت وزارة الزراعة ممثلة في معهد التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في كفر الشيخ من يوم  ٣٠ /٩/ ٢٠٢٣ حتي ٥ /١٠/ ٢٠٢٣، وجابت العيادة المتنقلة قري ونواحي كفر الشيخ  لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار  المربيين .

 وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

 وأضاف فاضل، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٧١٨ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٩٨٢  وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٠٥٥ حالة، وتم عمل ٧٠  عمليه جراحية وتم تحصين ٧٢٤ بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع ٦١٢ من الاغنام وتم رش ١٠٣٤ بعدد اجمالي ٥١٩٥ حاله لدي ٢٠٢٧ مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

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التناسليات الحيوانية الثروة الحيوانية الاغنام
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