الزراعة: علاج وفحص 5100 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة كفر الشيخ

نفذت وزارة الزراعة ممثلة في معهد التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في كفر الشيخ من يوم ٣٠ /٩/ ٢٠٢٣ حتي ٥ /١٠/ ٢٠٢٣، وجابت العيادة المتنقلة قري ونواحي كفر الشيخ لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين .

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف فاضل، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٧١٨ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٩٨٢ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٠٥٥ حالة، وتم عمل ٧٠ عمليه جراحية وتم تحصين ٧٢٤ بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع ٦١٢ من الاغنام وتم رش ١٠٣٤ بعدد اجمالي ٥١٩٥ حاله لدي ٢٠٢٧ مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

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