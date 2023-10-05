تفاصيل الهجوم بمسيرات على الكلية الحربية في حمص السورية

أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص عبر مسيرات.

وقال الجيش السوري، إن استهداف الكلية الحربية تم عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة.

وأضاف الجيش السوري: "أن تنظيمات مسلحة مدعومة من أطراف دولية استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص".

وتابع: "مقتل مدنيين وعسكريين وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة في صفوف الأهالي وطلاب الكلية الحربية".

ومن جانبه كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابطا جراء هجوم بطائرات مسيرة على كلية عسكرية في حمص.