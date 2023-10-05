"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن إجراءات أوبك لخفض إنتاج النفط

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير".

وقال التقرير: "في خطوة تحمل ضعف ثقة في قدرة الاقتصاد العالمي على النمو، أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك + على سياسة الإنتاج الحالية للنفط دون تغيير".

وأضاف: "الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها أكدوا في بيان أن اللجنة الوزارية ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب؛ على أن تعقد اجتماعا في الـ26 نوفمبر لإعادة النظر في الإنتاج".

وتابع: "وقبيل قرار اللجنة التي اجتمعت افتراضيا؛ أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات، وذلك في مسعى لدعم السوق، فالسعودية تطبق خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا، كما تقلص روسيا صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك يساعد في تحقيق التوازن لسوق النفط العالمي، وتنتج المنظ أكثر من 40% من إجمالي النفط العالمي.