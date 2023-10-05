البيئة تتابع أعمال جمع وكبس قش الأرز بالغربية.. صور

أجري وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، جولة تفقدية لمنظومة السحابة السوداء لهذا العام بمحافظة الغربية، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لموسم السحابة السوداء 2023 وبناءاً علي تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور منظومة قش الأرز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الإنبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم ومصانع الطوب ، إلى جانب عوادم السيارات .

ورافقه خلال الجوله المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، والمهندس محمد الدالي مسئول لجنة المعدات ووائل فتحي مسئول غرفة العمليات، و وائل زكريا مسئول محور المرور الليلي بجهاز شئون البيئة بطنطا، والمهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى، والمهندس حسام سنبل مدير الإرشاد الزراعي بالمحلة الكبرى، ومسئولي الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى ومسئولي الوحدة المحلية بقرية بلقينة وذلك لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة منها سواء باستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور علي موقع لتجميع قش الأرز بقرية الهياتم وتبين وجود كمية ٣٠٠ طن وأيضاً المرور علي موقع آخر بقرية الجابرية وتبين وجود به كمية ٥٠٠ طن قش أرز سيتم إستخدامها كعلف للماشية.

جدير بالذكر أن مركز المحلة الكبرى يعد من أكبر المراكز بمحافظة الغربية حيث أن الدورة الزراعية لمحصول الأرز به هذا العام بلغت ٤١ ألف و٨٦٥ فدان وتم حصاد ١٠ آلاف و١٧٠ فدان.

من جانبه أكد وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، أن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم الفنى لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيراً إلى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته قام بتوجية الشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.

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