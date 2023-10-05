حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهما علي عملاءه بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول والوقعة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول -فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.