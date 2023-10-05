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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بحدائق القبة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهما علي عملاءه  بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول والوقعة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول -فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جهات التحقيق بحدائق حبس عاطل حيازته كمية من مخدر الحشيش مخدر الحشيش أستروكس خرطوش
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