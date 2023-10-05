برلمانية: انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى للفخر والاعتزاز

هنأت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكدت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن انتصارات أكتوبر ستظل ذكري عظيمة، ستبقى نقطة تحول وعلامة فارقة في تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل ذكرى للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني.

وأضافت أن انتصار السادس من أكتوبر كان رمزاً لوحدة وتماسك جميع المصريين قيادة وجيشاً وشعباً، وكان رمزاً لمساندة ودعم الدول العربية في هذه المعركة العسكرية، مؤكدة أن نصر أكتوبر لم يكن معركة عادية، بل هو رسالة تاريخية لكل عدو تسول له نفسه أن ينال من هذا الوطن الذي أثبت بفضل جنوده الأبطال وشعبه المناضل بأنه لم ولن يفرط في ذرة رمل واحدة من أراضيه.

ووجهت الدكتورة دعاء زهران، التحية والتقدير لشهدائنا الأبرار الذي ضحوا بحياتهم قهرهوا الصعاب لتحقيق هذا الانتصار العظيم.