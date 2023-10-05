مصطفى سالمان: نصر أكتوبر ٥٠ عامًا على العزة والكرامة وعدم الخضوع

تقدم مصطفى جعفر سالمان عضو مؤسس كتلة الحوار وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة مرور ٥٠ عاما على نصر اكتوبر المجيدة، مؤكدا أن نصر أكتوبر يعد رمزاً للعزة والكرامة وعدم الخضوع.

وقال «سالمان» :"أقدم خالص التهاني للشعب والجيش المصري على أعظم انتصاراته وانتصارات الدولة المصرية في تاريخها الحديث، التي لازالت من أهم المعارك الوطنية التي قام بها أبناء وجنود مصر بحكمة ودقة جعلتهم يقهرون العدو الإسرائيلي".

ووجه عضو مؤسس كتلة الحوار، التحية لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن، وتحية لمن قدموا حياتهم فداء تحية لكل أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في حرب أكتوبر طبتم أيها الأبطال.

وأوضح مصطفى جعفر سالمان أن شعبنا سيظل مدينًا لهؤلاء الأبطال الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته.