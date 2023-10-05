انفراجة جديدة بشأن الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الخميس، استعدادها لإجراء محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي مع أرمينيا في بروكسل.

وكانت أعلنت أذربيجان، اعتقال أرايك هاروتيونيان، رئيس إقليم كاراباخ السابق الموالي لأرمينيا.

وقال ممثل الادعاء العام الأذري، كامران علييف، اليوم الخميس، إن مذكرة الاعتقال صدرت بحق هاروتيونيان بتهمة "الجرائم ضد الإنسانية"، المتهم بإطلاق صواريخ على مدينة غنجة، ثالث أكبر مدينة في أذربيجان، خلال حرب عام 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بمذكرة الاعتقال، ووصفها بأنها "خطوة انتقامية" من جانب أذربيجان، قائلا: "هاروتيونيان كان “زعيمًا ديمقراطيًا منتخبًا” وأن مذكرة الاعتقال “دليل على نية أذربيجان الاستمرار في القمع”.