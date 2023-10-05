الوطنية للانتخابات تحدد 3 أماكن للكشف الطبى على المرشحين لرئاسة الجمهورية

قال أحمد حسن سيد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة، وتحديد 3 مقرات لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومعهد ناصر والعاصمة الإدارية.

وأوضح "بنداري"، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن طالب الترشح سيتوجه لأي من المستشفيات سالفة الذكر لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم التقرير الطبي مع الأوراق الخاصة بالترشح.

وأشار إلى أنه مع غلق باب الترشح، ستكون هناك قائمة مبدئية بالمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى تشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، وعرض نتائج عملها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ قرارها.

ولفت إلى أن طالب الترشح يتقدم هو أو وكيل عنه، بصحبته الأوراق المطلوبة، وأنه يتم عقد لجنة من المجلس التنفيذي، ومراجعة التزكيات، والتوكيلات؛ للتأكد من صحتها.