عبد الرحيم علي: "المياه والطرق" تحديات تؤثر في حياة سكان قرية الشاذلي بمرسى علم

تحدث الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» عن التحديات التي تواجه أهالي قرية سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمدينة مرسى علم في جنوب محافظة البحر الأحمر، على الرغم من اهتمام الدولة بإعادة تأهيل المناطق الحدودية وجعلها أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن هناك تحديات تؤثر سلبًا على حياة سكان القرية.

من بين هذه التحديات تأتي قضية مياه الشرب، حيث يعاني الأهالي من مشكلة في جودة المياه وسوء حالة خزان المياه القديم الذي لا يصلح للاستخدام الإنساني. كما تظهر مشكلة طريق الوصول إلى القرية، حيث يفتقر هذا الطريق إلى الصيانة منذ سنوات عديدة.

خلال زيارة الدكتور عبدالرحيم علي للقرية التقي بعدد من أهالي القرية، واستمع إلى شكاواهم، كما نظم حفل عشاء لهم وتعهد بالسعي جاهدًا لحل مشكلاتهم في إطار القوانين المعمول بها.

وأحد أهم ما أبداه الأهالي خلال هذا الحفل هو مشكلة المياه، حيث أكدوا ضرورة حفر بئر أو بئرين لتوفير مياه جوفية صالحة للشرب، وعلى الرغم من محاولاتهم للتعامل مع هذا الموضوع بمبادرتهم الخاصة، إلا أنهم واجهوا صعوبة في الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة لحفر الآبار.

وأكد الدكتور عبدالرحيم علي، أنه سيعمل بجد لحل مشكلات المنطقة بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها، وسيتواصل مع الجهات المعنية لضمان تحسين الوضع بأقرب وقت ممكن. هذه الجهود تأتي بهدف تحسين حياة أهالي الشاذلي ودعم تنمية المنطقة.

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