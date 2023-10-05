عمرو دياب يطرح برومو أغنية "المعنويات مرتفعة"

طرح النجم عمرو دياب برومو أحدث أغانيه التي تحمل اسم "المعنويات مرتفعة" عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لقرب طرحها عبر تطبيق الأغاني "أنغامي".

واكتفى عمرو في برومو أغنية "المعنويات مرتفعة" بموسيقى دخول الأغنية فقط ليشوق جمهوره لطرحها.

وكانت آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الهضبة عمرو دياب أغنية “والله أبدًا” والذي طرحها في شهر يوليو الماضي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي.

وتضمنت الأغنية تقديم عمرو دياب عددًا من أبيات شعر ابن زيدون، وهو أحد أشهر شعراء الأندلس ضمن كلمات الأغنية، كما اعتمد أسلوبا مختلفا وجديدا في موسيقى الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون: "والله ما طلبت أهوائنا بدلا.. منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا".