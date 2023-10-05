بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة ، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في الفترة من 1 أكتوبر الجارى وحتى 31 ديسمبر 2023، في مجالات (القصة القصيرة – الشعر – التآليف المسرحى – الرسم – العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقى أو العود أو الناى أو الكمان – الغناء - تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية ).

حيث تنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

كما أكد محافظ الشرقية على أهمية مسابقة المبدع الصغير في نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم على التعلم والإبداع والإبتكار والمطالعة والبحث عن المعلومات في المراجع المختلفة بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزز الإنتماء الوطني والصداقة لدى المشاركين ، كما تساعد المسابقات الطلاب على التخلص من بعض المشكلات مثل القلق والإضطراب والخجل، فضلاً عن إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بين التجمعات الطلابية.

من جانبه أوضح المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة أن من شروط التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير:

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثاني.

أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

في حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.

تُستبعد إدارياً الأعمال التي لم تستوفى شروط الجائزة.

وأشار سكرتير عام المحافظة أن التحكيم في مسابقة المبدع الصغير يتم على مرحلتين مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

ومرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

وفي حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم سارياً.

التقدم إلكترونيًا” عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة من هنا. https://www.ckp.eg

وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

للإستعلام والإستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني من هنا https://www.ckp.eg أو التليفون – واتساب (01559919944).