ضبط عامل حاول التحرش بنجلته داخل مسكنها في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه محافظة الدقهلية من ضبط عامل وذلك بعد بلاغ من نجلته اتهمته فيه بالتحرش بها ومحاولة التعدى عليها جنسيا داخل مسكنها بإحدى القرى التابعة للمركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد بحضور"م.م.ا"،24 عاما، حاصلة على معهد فني تجاري ومقيمة قرية كفر الجنينة دائرة المركز تضررها من والدها "م.ا.ع"،47 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتحرش بها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها اكثر من مرة ومحاولة التعدي عليها جنسيا حال تواجدها بالمنزل محل سكنها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهتة اقر واعترف بارتكابه الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر 9429 جنح مركز شرطة نبروه والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.