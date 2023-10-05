من هو جون فوس الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2023؟

أعلنت الأكاديمية السويدية - منذ قليل - أن الفائز بجائزة نوبل للآداب هذا العام 2023 هو الكاتب النرويجي"جون فوس" المولود عام 1959، عن مسرحياته ونثره المبتكر الذي يمنح صوتا لما لا يمكن قوله - بحسب الأكاديمية.

والكاتب النرويجى جون فوس المولود عام 1959، الحائز على جائزة نوبل في الآداب لهذا العام 2023 هو روائى وشاعر وكاتب مقالات وكاتب كتب للأطفال وكاتبا مسرحيا، كتب مسرحيته الأولى في عام 1992، ووصفها لاحقًا بأنها أعظم اكتشاف في حياته الكتابية وتم عرضها بعد عامان على المسرح الوطنى فى بيرجن عام 1994.

ويعد فوس، واحدا من أهم كتاب أوروبا، بدأ مسيرته منذ ما يقرب من أربعين وترجمت أعماله الحائزة إلى أكثر من خمسين لغة، وتم عرض مسرحياته أكثر فى جميع أنحاء العالم.

نشأ فوس فى مزرعة صغيرة فى منطقة Hardanger بالنرويج، درس الأدب فى جامعة بيرجن وعاش كاتبًا متفرغًا بمعظم حياته وعمل صحفيا، كما درس فى أكاديمية الكتابة فى هوردالاند، كما كان أيضًا مستشارًا أدبيًا على سبيل المثال لإعادة ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة النرويجية، فى عام 2011، منحته الدولة النرويجية مكان إقامة فنانيها الفخرى مدى الحياة The Grotto، الواقع فى أوسلو، بالقرب من القصر الملكى.