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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أشتية يحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الخميس/، من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه المروعة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالبا بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.
وقال آشتية - في تصريح له اليوم - إن القتلة، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبدالرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتهما، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة.
 

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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
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