مرصد كوبرنيكوس: سبتمبر الماضي كان الأكثر حرا.. وتخطى الرقم القياسي المسجل في 2020

أعلن مرصد "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن شهر سبتمبر الماضي كان الأكثر حرًا على الإطلاق الذي يسجل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه تخطى الرقم القياسي السابق المسجل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وقال المرصد إن متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر الماضي بلغ 16.38 درجة مئوية، واصفًا إياها أنها حالة شاذة غير مسبوقة، إذ إنها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

كما أعلن المرصد في تقريره الشهري أن معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجات مئوية على ما كان عليه قبل الثورة الصناعية.

وقال المرصد، إنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرًّا على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وأضاف أنّ هذا المعدّل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائدًا في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

وفقًا للأرقام التي أصدرتها خدمة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"، فإن العالم بات أقرب من أيّ وقت مضى لبلوغ الحد الأقصى الذي تم تحديده من خلال اتفاقية باريس المناخية والتي تهدف إلى وقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة حرارة سطح الكوكب خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية.