الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.. محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم الخميس، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب بكرى المستشار العسكري للمحافظة، والعميد طيار شريف محمد حسن قائد مطار المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد من المحاربين القدماء.



وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداءنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاءً لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.



وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.

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