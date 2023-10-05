الكاتب النرويجي جون فوس يفوز بجائزة نوبل للآداب

أعلنت الأكاديمية السويدية - منذ قليل - أن الفائز بجائزة نوبل للآداب هذا العام 2023 هو الكاتب النرويجي"جون فوس" المولود عام 1959، عن مسرحياته ونثره المبتكر الذي يمنح صوتا لما لا يمكن قوله - بحسب الأكاديمية.

والجائزة السنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم قلمه خدمات إنسانية كبرى خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية بحسب تعبير "ألفريد نوبل" فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

ويحصل الفائز على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11،659،016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً، في احتفال ضخم.

وعلى قوائم المرشحين لجائزة نوبل العالمية، ثلة من الأسماء العالمية والعربية، كانت مؤثرة وبرزت في مجال الأدب والثقافة، ومنهم الأدباء: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، نور الدين فرح، أدونيس.

عملية الترشيح والاختيار

ترسل لجنة نوبل للآداب رسائل دعوة إلى الأشخاص المؤهلين للترشيح لجائزة نوبل في الأدب.

المرشحون المؤهلون

يتمتع بالحق في تقديم اقتراحات لمنح جائزة نوبل في الأدب، بموجب القانون، كل من:

أعضاء الأكاديمية السويدية والأكاديميات والمؤسسات والجمعيات الأخرى المشابهة لها في البناء والغرض؛

أساتذة الأدب واللسانيات في الجامعات والكليات الجامعية؛

الحائزون السابقون على جائزة نوبل في الأدب؛

رؤساء جمعيات المؤلفين التي تمثل الإنتاج الأدبي في بلدانهم.



اختيار الحائزين على جائزة نوبل

وتتولى الأكاديمية السويدية مسؤولية اختيار الحائزين على جائزة نوبل في الأدب، وتضم 18 عضوا. لجنة نوبل للآداب هي الهيئة العاملة التي تقوم بتقييم الترشيحات وتقديم توصياتها إلى الأكاديمية السويدية، وتتكون من أربعة إلى خمسة أعضاء.

من هو المؤهل للحصول على جائزة نوبل في الأدب؟

والمرشحون المؤهلون للحصول على جائزة الأدب هم أولئك الذين تم ترشيحهم من قبل أشخاص مؤهلين (انظر أدناه) والذين تلقوا دعوة من لجنة نوبل لتقديم الأسماء للنظر فيها. ويمكن أيضًا للأشخاص الآخرين المؤهلين للترشيح ولكنهم لم يتلقوا دعوات تقديم ترشيحات. لا يمكن لأحد أن يرشح نفسه أو نفسها.



يذكر أن السويدى "الفريد نوبل" قام بالمصادقة على الجائزة السنوية فى وصيته التى وثقها فى "النادى السويدى - النرويجى" فى سنة 27 نوفمبر 1895، وقد منحت جوائز نوبل فى الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة سنة 1901، وعالميا تعتبر جائزة نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة فى مجالات تخصصها.



ومن شروط العامة للحصول على الجائزة، أنها لا تمنح الجائزة بعد الوفاة، ومع ذلك، إذا حصل شخص على جائزة وتوفى قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين والذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور خمسين عاما من تاريخ ترشحهم.

وأُقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل فى الآداب، الفيزياء، الكيمياء، الطب فى الأكاديمية الملكية الموسيقية فى مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901. وابتداءً من سنة 1902، قام الملك بنفسه بتسليم جائزة نوبل للأشخاص الحائزين عليها. تردّد الملك "أوسكار" الثاني، ملك السويد فى بداية الأمر فى تسليم جائزة وطنية لغير السويديين، ولكنه تقبّل الوضع فيما بعد لإدراكه لكمية الدعاية العالمية التى ستجنيها السويد، تسلم جوائز نوبل فى احتفال رسمى فى العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين فى شهر أكتوبر من العام نفسه من قِبل اللجان المختلفة والمعنية فى تحديد الفائزين لجائزة نوبل، والعاشر من ديسمبر هو يوم وفاة الصناعى السويدى ألفريد نوبل، صاحب جائزة نوبل. وتسلم جائزة نوبل للسلام فى مدينة أوسلو "عاصمة النرويج" بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد فى مدينة ستوكهول.

والجائزة هى عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. منذ سنة 1901 تحددت الجائزة المالية بخمسة ملايين كرونة "ما يعادل مليون دولار"، وإذا حصل أكثر من شخص على الجائزة فى نفس المجال يتم تقسيم المبلغ عليهم ولا يشترط أن يقسم بالتساوي.