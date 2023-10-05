بعد توقف 5 أشهر.. افتتاح موسم الصيد للعائمات العاملة بحرفة الشانشولا بخليج السويس

أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه جرى افتتاح موسم الصيد الجديد بخليج السويس للعائمات العاملة بحرفة الشانشولا، اليوم الخميس، وجرى إطلاق إشارة إبحار مراكب حرفة الشانشولا وجرى سروح المراكب والعائمات الساعة السابعة صباحاً بعد توقف دام لفترة ٥ اشهر ، بهدف منح البيئة البحرية راحة بيولوجية ، للحفاظ على المخزون السمكي.

وحضر إشارة خروج المراكب وعائمات الصيد البالغ عددها ٨٢ مركب صيد، والتي تعمل بحرفة الشانشولا، المهندس طارق فتحى مدير منطقة السويس، والمهندس أحمد محرم مدير إدارة المصايد بالمنطقة، وبحضور ضباط مكتب مخابرات حرس الحدود وقوات حرس الحدود ومن ميناء الأتكة بالسويس أحمد عبد المقصود، مدير ميناء الأتكة.

وأوضح اللواء الحسين أنه تم إبحار مراكب حرفة شباك الشانشولا والتى تشتهر بصيد الأسماك العائمة مثل: “الباغة – الكسكمري - شك الزور –البلاميطة-- السردين ، و كافة الاسماك العائمة غير القاعية”.

وأعرب جميع الصيادين العاملين بتلك الحرفة عن سعادتهم لبدء موسم الصيد و تقدموا بخالص الشكر لجهاز مخابرات حرس حدود السويس وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وخصوا بالشكر قيادات الجهازين علي تسهيل وتنظيم عملية السروح التي شهدت تنظيماً ويسراً وتعاون من الجميع.

كما قدم كل من الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس ادارة الجهاز و اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز كل التمنيات للصيادين بموسم صيد مبارك ملئ بالخير لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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