في الذكري الـ50 لنصر أكتوبر.. تعرف على أشهر أغاني الحرب| فيديو

تقدم “البوابة نيوز” تزامناً مع الذكري الـ50 لحرب أكتوبر العظيم، فيديو عن أشهر أغاني الحرب وأبرزها:

رايحين شايلين في إيدنا سلاح

تمت إذاعتها علي التليفزيون وقت الحرب، وهى مقتبسة من فيلم العصفور 1972

تمت إذاعتها علي التليفزيون وقت الحرب، وهى مقتبسة من فيلم العصفور 1972 صباح الخير يا سينا

غناها العندليب عبدالحليم حافظ رغم مرضه، وهى من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي

غناها العندليب عبدالحليم حافظ رغم مرضه، وهى من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي سمينا وعدينا

غناء الفنانة شهرزاد، وتجسد لحظات عبور القوات المصرية للقناة

غناء الفنانة شهرزاد، وتجسد لحظات عبور القوات المصرية للقناة دولا مين ودولا مين

غناء السندريلا سعاد حسني، حيث تواصلت مع الإذاعي وجدي الحكيم

وطلبت منه حينها الغناء للأبطال على الجبهة

غناء السندريلا سعاد حسني، حيث تواصلت مع الإذاعي وجدي الحكيم وطلبت منه حينها الغناء للأبطال على الجبهة عبرنا الهزيمة

غناء الفنانة شادية، وتمت إذاعتها خلال أيام حرب أكتوبر