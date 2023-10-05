في الذكري الـ50 لنصر أكتوبر.. تعرف على أشهر أغاني الحرب| فيديو

تقدم “البوابة نيوز” تزامناً مع الذكري الـ50 لحرب أكتوبر العظيم، فيديو عن أشهر أغاني الحرب وأبرزها:
- رايحين شايلين في إيدنا سلاح
تمت إذاعتها علي التليفزيون وقت الحرب، وهى مقتبسة من فيلم العصفور 1972
- صباح الخير يا سينا
غناها العندليب عبدالحليم حافظ رغم مرضه، وهى من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي
- سمينا وعدينا
غناء الفنانة شهرزاد، وتجسد لحظات عبور القوات المصرية للقناة
- دولا مين ودولا مين
غناء السندريلا سعاد حسني، حيث تواصلت مع الإذاعي وجدي الحكيم
وطلبت منه حينها الغناء للأبطال على الجبهة
- عبرنا الهزيمة
غناء الفنانة شادية، وتمت إذاعتها خلال أيام حرب أكتوبر