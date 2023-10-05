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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

في الذكري الـ50 لنصر أكتوبر.. تعرف على أشهر أغاني الحرب| فيديو

أشهر اغاني حرب اكتوبر
أشهر اغاني حرب اكتوبر
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تقدم “البوابة نيوز” تزامناً مع الذكري الـ50 لحرب أكتوبر العظيم،  فيديو عن أشهر أغاني الحرب وأبرزها:

  • رايحين شايلين في إيدنا سلاح
    تمت إذاعتها علي التليفزيون وقت الحرب، وهى مقتبسة من فيلم العصفور 1972
  • صباح الخير يا سينا
    غناها العندليب عبدالحليم حافظ رغم مرضه، وهى من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي
  • سمينا وعدينا
    غناء الفنانة شهرزاد، وتجسد لحظات عبور القوات المصرية للقناة
  • دولا مين ودولا مين
    غناء السندريلا سعاد حسني، حيث تواصلت مع الإذاعي وجدي الحكيم
    وطلبت منه حينها الغناء للأبطال على الجبهة
  • عبرنا الهزيمة
    غناء الفنانة شادية، وتمت إذاعتها خلال أيام حرب أكتوبر

 

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أبطال على الجبهة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي الفنانة شادية حرب أكتوبر اليوبيل الذهبى
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