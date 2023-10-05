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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ،  في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار و ضمت القائمة 25 لاعبًا هم :
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
إمام عاشور 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي

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البرتغالي روي فيتوريا معسكر منتخب مصر
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