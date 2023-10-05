تشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونوّاب مدير الجهاز التنفيذي: المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبدالعزيز، نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضي، لرئيس وأعضاء اللجنة والمستشار علاء قنديل، رئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم اللجنة المشكلة باستقبال المرشحين في انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتلقى أوراق الترشح الخاصة، حيث سيتم فتح باب الترشح يوميًا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير، ولمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر الجاري.