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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

السيسي
السيسي
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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم الذي تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم وأعاد للعسكرية المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءه لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة .

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