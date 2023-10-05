مقارنة بين أسعار الخضراوات والفاكهة في القليوبية والقاهرة اليوم الخميس

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة تباينًا كبيرًا في محافظة القليوبية اليوم في سوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم بين 5.5 و 12.5 جنيه للكيلو، بينما كانت أسعار البصل تتراوح من 14 إلى 18 جنيه للكيلو. سعر البطاطس تراوح بين 8.5 و 11.5 جنيه للكيلو، وكان سعر الخيار ما بين 5 و 9 جنيهات للكيلو. أما سعر الثوم فتراوح بين 15 و 30 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 و 12 جنيهًا، والباذنجان بين 3.5 و 5.5 جنيها، والفلفل بين 7 و 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة تتأرجح.. ماذا عن أسعار البرقوق والجوافة والمانجو؟

أما بالنسبة للفاكهة، فقد شهدت أسعارها استقرارًا اليوم. سجل سعر البرتقال ما بين 6 و 12 جنيهًا للكيلو، والعنب الكرمسون بين 18 و 28 جنيهًا. أسعار المانجو تراوحت بين 20 و 35 جنيهًا حسب أنواعها، وسجل سعر الجوافة من 9 إلى 15 جنيهًا. أما التين البرشومي فتراوحت أسعاره بين 12 و 18 جنيهًا، والكمثرى بين 12 و 22 جنيهًا، والرومان بين 7 و 15 جنيهًا. كما تباينت أسعار البلح بين 4 و 40 جنيهًا حسب نوعه.

تغييرات مفاجئة في أسعار البطاطس والبرتقال تثير الجدل

في محافظة القاهرة، سجلت أسعار الخضراوات مستويات مختلفة، حيث بلغ سعر الطماطم 13 جنيهًا للكيلو، والبصل 25 جنيهًا، والبطاطس 18 جنيهًا. أما الخيار فيبلغ 16 جنيهًا، والبتنجان الرومي 10 جنيهات. أما الكوسة فتصل إلى 20 جنيهًا للكيلو، والبطاطا 12 جنيهًا.

بالنسبة للفاكهة في القاهرة، سجل سعر البرقوق 37 جنيهًا، والرمان 25 جنيهًا، والموز 25 جنيهًا للكيلو. أما الجوافة فكانت بسعر 15 جنيهًا، والكمثرى بـ32 جنيهًا. أما عنب الكرمسون فسجل 30 جنيهًا، والبرتقال الأخضر بلغ 15 جنيهًا، بالنسبة للمانجو، فتراوحت أسعارها من 30 إلى 60 جنيهًا حسب نوعها.