الهباش: الاحتلال يستخدم القوة الغاشمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، إنه لا شرعية للاحتلال الذي يناقض القانون الدولي ويستند إلى روايات مختلقة ومزاعم كاذبة.

وأضاف "الهباش"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوة الغاشمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن السلام لن يحدث دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن السلام لا يمر عبر محاولة تغييب الحقيقة الفلسطينية أو استثناء الشعب الفلسطيني من السلام.

وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ينذر بتفجير الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.

وفى وقت سابق قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنًا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال.

وأضاف أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار.

وأوضح أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى التدخل فورًا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل فوات الأوان.

وشدد أبو ردينة على أن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.