عقب مطالب بترأسه مجلس النواب الأمريكي.. ترامب: مكانى فى البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يركز فقط على شيء واحد وهو العودة للبيت الأبيض، في الوقت الذي يطالب فيه بعض الجمهوريين ترامب للانتقال إلى منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذى أصبح شاغرا بعد إقالة كيفين مكارثي في تصويت الأخير.

وأوضح ترامب خلال وجوده في محكمة مانهاتن لليوم الثالث من محاكمته بتهمة الاحتيال: "لقد اتصل بي العديد من الناس بشأن منصب رئيس مجلس النواب، كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد وللحزب الجمهورى".

ولفتت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إلى أنه تتم مقاضاة ترامب وأبنائه البالغين وشركاته بعقوبات تصل إلى 250 مليون دولار جراء ما تصفه سلطات نيويورك بالاحتيال التجاري المستمر، وعلى الرغم من المحاكمة، وجد ترامب وقتا للإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية ترشحه لمنصب رئيس النواب.

وتابع: "تركيزي ينصب بالكامل على الرئاسة .. إذا كان بإمكاني مساعدتهم خلال هذه العملية، سأفعل ذلك، لدينا بعض الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري الذين يمكنهم القيام بعمل رائع كرئيس للنواب.. لكن مكاني في البيت الأبيض".

وطالب ثلاثة جمهوريين على الأقل في مجلس النواب علنا بتعيين ترامب رئيسا جديدا لمجلس النواب بعد إقالة مكارثي يوم الثلاثاء الماضي.