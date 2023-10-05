وزير البترول: 8.8 مليون دولار استثمارات كندية للبحث عن الذهب بـ19 قطاعًا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع براين جين وزير الطاقة والتعدين الكندى.

وأعرب الملا عن تقديره لالتزام الشركات الكندية تجاه قطاع البترول والثروة المعدنية المصري وحرص شركاء مصر من الشركات الكندية على التوسع في أنشطتها في السوق المصرية فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين.

وتناول اللقاء أهم مجالات التعاون الحالية مع الشركات الكندية والتي يأتي على رأسها توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية وشركة باريك جولد الكندية التي تعد الشركة الأكبر عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثانى في نشاط البحث عن الذهب، والتى تقوم حاليًا بأعمال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8ر8 مليون دولار وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث، كما تناولا تطور أداء شركة ترانس جلوب الكندية التي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها في غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية والتي أسهمت في تحقيق زيادة قدرها ٢٥% في الانتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12 ألف برميل خام يوميًا.

واستعرض اللقاء الجهود البناءة التي بُذلت لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعدين بمصر من خلال تغيير قانون التعدين القديم وإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة في عام 2020 وتغيير نظام التراخيص والذى شهد فصل تراخيص الاستكشاف عن تراخيص الاستغلال .

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث عن الذهب في مصر والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يحقق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة.