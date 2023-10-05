رئيس وزراء بريطانيا: الهجرة غير الشرعية بلغت أعلى مستوياتها خلال السنوات الـ10 الماضية

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الخميس، أن مستويات الهجرة غير الشرعية إلى البر الرئيسي لأوروبا بلغت أعلى مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال سوناك - قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية،وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "بلغت مستويات الهجرة غير الشرعية إلى البر الرئيسي لأوروبا أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ومع وفاة الآلاف من الأشخاص في البحر، مدفوعين بمهربي البشر، أصبح الوضع غير أخلاقي وغير مستدام ".

وأكد أنه لا يمكن أن يسمح المجتمع الدولي للعصابات الإجرامية أن تقرر من يأتي إلى شواطئ أوروبا.

وأشار إلى أن قضايا مواجهة المخاطر والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي أو التعامل مع الهجرة غير الشرعية تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب حلولًا إبداعية تشمل أوروبا بالكامل.

ومن المقرر أن يتم مناقشة تلك القضايا خلال قمة الجماعة السياسية الأوروبية التي تستضيفها أسبانيا اليوم.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن رئيس الوزراء البريطاني سيحث القادة على توحيد الجهود لحماية حدود أوروبا من العصابات الإجرامية ومواجهة روسيا في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا اليوم.