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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فقرة خاصة لرباعي حراس الزمالك على هامش الاستعدادات للبنك الأهلي

مران الزمالك
مران الزمالك
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أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد و محمد صبحي وعبدالرحمن نفاد و معاذ علاء، فقرة تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز . 

وقام الحراس بأداء بعض الجوانب الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس .

وحرص  عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة. 

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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الزمالك نادي الزمالك محمد صبحي
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