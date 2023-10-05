تدريبات تأهيلية لإيشو وصلاح بالزمالك استعدادًا للبنك الأهلي

خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك في ظل مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

و أدى "ايشو" و محمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة و بعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركان في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للارهاق.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.