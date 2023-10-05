الدوري الأوروبي.. أرنولد يعود للتشكيل المتوقع لليفربول أمام سانت جيلواز

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والذى يستضيف نظيره سانت جيلواز البلجيكى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدورى الأوروبى.

ويسعى فريق ليفربول لمصالحة جماهيره الغاضبه من الهزيمة التى تلقاها فى الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، من نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول بحسب صحيفة "Evening standard" البريطانية، عودة ترينت ألكسندر أرنولد والذي غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وأن يلعب الألمانى يورجن كلوب المباراة بطريقته المعتادة وهيّ (4-3-3).

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت - إندو - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: بن داوك - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

كما يأمل الفريق الإنجليزى لتحقيق أقصى درجات التأهل للأداور النهائية فى تلك البطولة، وتعويض عدم المشاركة فى دورى أبطال أوروبا فى نسختها الحالية.

كما يسعى الفرعون المصرى محمد صلاح، لزيادة حصيلته التهديفية فى الدوريات والمسابقات الأوروبية.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل سانت جيلواز البلجيكى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.