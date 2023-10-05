سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيدا في هذا الصدد بما تشهده مصر حاليا من نهضة غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس السيسي الذي استطاع أن يحقق نصرا عظيما لا يقل أهمية عن نصر أكتوبر المجيد، فالانتصارات ليست عسكرية فقط، وإنما أيضا الانتصار على التحديات والعقبات وتحويلها إلى نهضة تنموية شاملة تبهر العالم أجمع، بما لا يدع مجالا للشك أن "مصر تستطيع أن تحقق المستحيل" على مر العصور والأزمنة.

وقال السفير الصومالي بالقاهرة، في بيان اليوم /الخميس/، إن انتصارات أكتوبر سوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، مضيفا أن مصر تستكمل حاليا مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية.

وأعرب السفير الصومالي عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة الغالية على مصر والأمة العربية بدوام الاستقرار والخير والرخاء.

