الإثنين.. «الفنون التشكيلية» يفتتح معرض «يوبيل النصر» بـ 50 عملاً فنيًا

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض "يوبيل النصر" (خمسون عامًا على انتصارات أكتوبر - خمسون عملاً فنياً يوثقون الحدث)، وذلك يوم الإثنين المقبل ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام السابعة مساءً بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

ونشر قطاع الفنون التشكيلية على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "تَزْخر متاحفنا الفنية بأعمالٍ فنية توثِّق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمالاً تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وُثِّقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريري يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفي إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية."

وتابع: "بحثنا عن هذه الأعمال في متاحف: الفن المصري الحديث بالقاهرة، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت، ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسوا مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل وعاشوا انتصارات أكتوبر بالفعل."