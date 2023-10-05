قبل اعلانها.. تعرف على الحاصلين على جائزة نوبل من الدول العربية

في هذا التوقيت من كل عام تتجه أنظار العالم في شهر أكتوبر إلى السويد والنرويج حيث يتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بجوائز نوبل. ويقام احتفال تسليم الجوائز بين عدد من الفعاليات الأخرى ضمن أسبوع نوبل، تقديرًا للفائزين والفائزات من العلماء والأدباء، الذين حققوا أكبر منفعة للبشرية. وتُمنح الجوائز في مجالات الفيزياء، والكيمياء، وعلم وظائف الأعضاء/الطب، والأدب، والسلام.

الحاصلون على الجائزة من الدول العربية

منذ انطلاق احتفال جائزة نوبل في عام 1901 حتى عام 2022، تم توزيع الجائزة في المجالات الخمس، بالإضافة إلى جائزة العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل 615 مرة على 989 من الأفراد والمنظمات، لمساهماتهم في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام والعلوم الاقتصادية في العالم، حيث مُنحت 954 جائزة للأفراد، بينما حصلت المنظمات على 27 جائزة. وكان نصيب الدول العربية ثمانية جوائز:

2018: فازت الناشطة الإيزيدية نادية مراد بجائزة نوبل بالسلام بالتقاسم مع طبيب النساء الكونغولي دينيس مكويغي لجهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

2015: حاز الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي على جائزة نوبل للسلام، وذلك لدورهم في دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

2011: حازت اليمنية توكل كرمان وهي أول جائزة لامرأة عربية للناشطة بالتقاسم مع إلين جونسون سيرليف وليما غبوي من ليبيريا، لـنضالهن السلمي لحماية المرأة وحقها في المشاركة في صنع السلام.

2005: فاز المصري محمد البرادعي الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية بجائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لجهودهما لمنع استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية ولضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بأكثر الطرق أمانًا».

1999: حصل الكيميائي المصري الأمريكي أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، وهو أول مصري وعربي ينال جائزة نوبل في مجال علمي والوحيد حتى الآن.

1994: حاز على جائزة نوبل للسلام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالتقاسم مع إسحاق رابين، وشمعون بيريز بعد اتفاق أوسلو 1994.

1988: حصل الكاتب المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب.

1978: الرئيس المصري محمد أنور السادات بعد توقيعه لاتفاقية كامب ديفيد، وقد حصل السادات على جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع رئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجن.