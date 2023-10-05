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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين بجامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن اطلاق مبادرة دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثي التخرج بجامعة طنطا وذلك لدعم الابتكار  وريادة الاعمال وتحفيز  الطلاب على انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق التميز البحثي التطبيقي وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية والمحور العاشر من محاور التطوير والانجاز لجامعة طنطا  لدعم رؤية مصر  للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ مشيرا الى بدء  التقديم الالكتروني للمبادرة "من اليوم وحتى يوم ١٢ أكتوبر الجارى.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة قد وافق على تخصيص مبالغ مالية من رصيد المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص لتمويل ودعم الابتكارات الطلابية، مشيرا إلى أن المشروعات المقدمة سيتم تقييمها لاختيار عدد منها لتحفيز وتشجيع الطلاب وحديثي التخرج أن تكون ابتكاراتهم ذات مردود ايجابي من الناحية الاقتصادية والمجتمعية وتسهم في تحقيق الاستثمار المعرفي بشكل فعال.

وللتقديم يرجى التسجيل وتقديم المقترحات على الرابط التالي:
https://forms.tanta.edu.eg/studentsinnovations

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الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الوحدات الاقتصادية جامعة طنطا حديثي التخرج خدمة المجتمع
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